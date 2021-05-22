Переговоры между клубом и игроком должны начаться совсем скоро.
Лионель Месси, Getty Images
22 мая 2021, 22:26
Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси еще не получил предложение от клуба по продлению контракта.
Аргентинский футболист еще не принял решения касаемо своего будущего в каталонском клубе и имеет время на раздумья.
Есть вероятность, что клуб и футболист начнут переговоры после Кубка Америки, который должен состояться в июне и завершиться в середине июля.
Сообщается, что близкий к клубу источник заявил о том, что футболист не контактировал с боссами клуба и не изъявлял их о решении остаться.
В текущем сезоне на счету Месси 35 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.