Испания

Переговоры между клубом и игроком должны начаться совсем скоро.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси еще не получил предложение от клуба по продлению контракта.

Аргентинский футболист еще не принял решения касаемо своего будущего в каталонском клубе и имеет время на раздумья.

Есть вероятность, что клуб и футболист начнут переговоры после Кубка Америки, который должен состояться в июне и завершиться в середине июля.

Сообщается, что близкий к клубу источник заявил о том, что футболист не контактировал с боссами клуба и не изъявлял их о решении остаться.

В текущем сезоне на счету Месси 35 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 30 голов и сделал 9 результативных передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.