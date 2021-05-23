Испания

Клуб не намерен отпускать своего воспитанника.

Полузащитник каталонской Барселоны Рики Пуч останется в клубе, так как продлит контракт.

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб активировал опцию автоматического продления соглашения.

Сообщается, что контракт продлен на два года, до 2023. Сам же Пуч хочет остаться в Барсе, а в январе клуб отклонил два предложения по аренде.

В текущем сезоне на его счету 14 матчей и один гол в составе "сине-гранатовых" в Ла Лиге.

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