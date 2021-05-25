Испания

В следующем сезоне команду будет возглавлять новый наставник.

Выступления Вальядолида в испанской Ла Лиге образца сезона-2020/21 не оставили за собой приятных впечатлений. Команда заняла предпоследнюю строчку в турнирной таблице, набрав всего 31 очков в 38-и сыгранных матчах, в результате чего в следующем футбольном году команда будет выступать в Сегунде.

Как сообщает официальный сайт клуба из автономного сообщества Кастилья-Леон, первым, кто понес ответственность за неудачное выступление, стал главный тренер команды Серхио Гонсалес Сориано, чей трехлетний контракт с клубом не был продлен перед его истечением в конце июня текущего года.

"Реал Вальядолид желает подчеркнуть свою приверженность и преданность за отношение к делу со стороны Серхио Гонсалеса на протяжении всего времени, пока он руководил командой, и желает ему и его тренерскому штабу наилучших личных и профессиональных успехов в будущем", — гласит официальное заявление клуба.

Стоит напомнить, что 44-летний наставник ранее в своей непродолжительной карьеры, помимо 137 матчей в главе Вальядолида, провел еще 62 встречи на посту главного тренера Эспаньола в периоде с 2014 по 2016-й год.