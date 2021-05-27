Клуб объявил об уходе наставника.
Зинедин Зидан, Getty Images
27 мая 2021, 13:14
Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера клуба Зинедина Зидана.
Клуб уважил решение французского коуча и выразил признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет.
Напомним, Зидан возглавил Реал в 2016 году и покинул клуб в первый раз в 2018. После, в 2019, было второе пришествие Зидана в "королевский клуб".
По итогам минувшего сезона Реал под управлением французского наставника не выиграл ни одного трофея. Это случилось впервые за 11 лет.
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