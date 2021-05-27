Испания

Клуб объявил об уходе наставника.

Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера клуба Зинедина Зидана.

Клуб уважил решение французского коуча и выразил признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет.

Напомним, Зидан возглавил Реал в 2016 году и покинул клуб в первый раз в 2018. После, в 2019, было второе пришествие Зидана в "королевский клуб".

По итогам минувшего сезона Реал под управлением французского наставника не выиграл ни одного трофея. Это случилось впервые за 11 лет.

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