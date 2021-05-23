Испания

Мадридский клуб потерпел неудачу во всех четырех состязаниях.

В заключительном туре подошедшего к концу сезона испанской Ла Лиги мадридский Реал, несмотря на домашнюю победу в игре против Вильярреала (2:1), не сумел претендовать на чемпионский титул, за который вел заочную борьбу против соседей по городу в лице Атлетико.

Реал — Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча

Исход данного соперничества за главный трофей в рамках страны означал для коллектива Зинедина Зидана лишь одно — "галактикос" впервые с сезона-2009/10 не сумели завоевать ни одного трофея по ходу одного календарного сезона.

Напомним, что ранее Реал потерпел неудачу в розыгрыше Суперкубка Испании, выбыв еще на этапе полуфинала, после встречи против баскского Атлетика (1:2), после чего для команды последовал сенсационный вылет из Кубка страны уже на стадии 1/16 финала, где "сливочные" уступили клубу из Сегунды Б Алькояно (1:2).

Также, в недавнем прошлом, подопечные Зидана уступили в двухматчевой дуэли лондонскому Челси на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА (1:3, по сумме двух матчей).

Стоит напомнить, что по ходу того злополучного сезона-2009/10 командой руководил Мануэль Пеллегрини.

Таким образом, Реал завершил розыгрыш национального первенства с двумя очками отставания от Атлетико, но опередив каталонскую Барселону сразу на пять пунктов.