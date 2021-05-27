Испания

Уругвайских хавбек вернется на Эмирейтс, где определится его будущее.

Центральный полузащитник Лукас Торрейра, который провел минувший сезон на правах аренды в Атлетико, вернется в лондонский Арсенал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "матрасники" не будут выкупать контракт 25-летнего уругвайца на постоянной основе, поэтому футболист вернется в лондонский клуб, где определится его дальнейшее будущее.

Помимо этого, источник утверждает, что Атлетико не заинтересован полузащитнике Ювентуса Родриго Бентанкуре и не вел с туринским клубом никаких переговоров.

Напомним, ранее Лукас Торрейра заявил, что не хочет продолжать карьеру в Европе и намерен перейти в Боку Хуниорс.