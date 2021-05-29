Испания

Уругвайский полузащитник может сменить клубную прописку.

Ранее, Football.ua сообщал о желании туринского Ювентуса пополнить свой состав за счет перехода полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса, после чего испанскому изданию Marca удалось получить больше информации относительно этого возможного трансферного перехода.

Речь идет о том, что главный тренер "матрасников" Диего Симеоне якобы лично заинтересован в кандидатуре футболиста центральной линии "зебр" — Родриго Бентанкуре — который в подошедшем к окончанию клубном сезоне стал ключевым футболистом под руководством Андреа Пирло.

23-летний уругвайский полузащитник принял участие в 45-и матчах туринской команды за минувший футбольный год, в которых отличился четырьмя голевыми передачами.

В пользу осуществления данного трансфера для мадридского Атлетико также говорит и необходимость перекрыть уход другого уругвайского футболиста — Лукаса Торрейры, который неоднократно выражал желание вернуться на родину по ходу сезона.

Сообщается, что стартовым предложением Атлетико по Бентанкуру может быть сумма в 45 млн евро, при оценке игрока порталом Transfermarkt в 40 млн евро, или же предполагаемый обмен на Сауля может увеличить шансы подтверждения сделки со стороны Ювентуса.