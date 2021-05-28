Испания

Итальянский клуб претендует на полузащитника.

Ювентус рассматривает возможность подписания полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Marca, туринский клуб готов побороться за футболиста с Манчестер Юнайтед, который уже давно ведет испанца.

Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.