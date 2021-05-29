Испания

Президент Барселоны рассказал о текущем положении дел в своем клубе.

На фоне возрастающего количества слухов о возможных кадровых перестановках внутри каталонской Барселоны, после не самого успешного сезона, президенту "блаугранас" Жоану Лапорте пришлось в очередной раз встретиться с прессой и дать комментарии относительно текущей ситуации внутри клуба.

"В Барселоне не существует понятия "переходной сезон", поэтому мне и моей команде пришлось сразу включаться в работу, после своего прибытия. Как мы ранее и заявляли в совместном интервью с Рональдом Куманом, каждое решение будет обсуждаться с болельщиками через СМИ.

В такое тяжелое время мы должны оставаться открытыми. Рональд — одна из живых легенд команды, которая побеждала в том самом финале на Уэмбли. Мы уже разговаривали с ним по поводу продления контракта. Договорились встретиться на следующей недели для того, чтобы окончательно со всем определиться.

Относительно Лионеля Месси могу сказать, что Барселона готовит для него такое предложение, которое не позволит ему от него отказаться, но также и не пошатнет финансовое положение клуба. Лео любит Барсу, болельщики — любят его, поэтому, мы должны вместе подойти к положительному заключению по сделке.

Впрочем, даже если мы сможем подписать с ним новый контракт, это станет лишь частью нашей работы, после которой останется еще немало дел.

Однако, мы намерены кардинально поменять модель управления клубом. Не может быть такого, чтобы неудачные результаты не приводили ни к каким последствиям, как это происходило в последние годы. Из каждого поражения надо делать выводы, из их совокупности — принимать жесткие решения. Персонал клуба необходимо качественно улучшать, как и обойму. На следующей неделе займемся формированием кадрового потенциала.

Мы вынуждены разрываться между двумя антагоническими по своей сути процессами: завершаем неудачный проект, который не дал результатов, и параллельно внедряем свой, который, как нам кажется, сделает фанатов клуба чуть счастливее. При всем этом, приходится еще и проводить глубокий аудит", — приводит слова футбольного функционера Deportes Cuatre.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Барселона готова расстаться с Филиппе Коутиньо.