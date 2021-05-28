Бразильский полузащитник может сменить клубную прописку.
Филиппе Коутиньо, getty images
28 мая 2021, 22:34
Барселона открыта к предложением по Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, каталонцы окончательно решили, что готовы расстаться с бразильцем.
Также источник утверждает, что на футболиста претендует лондонский Арсенал.
Филиппе Коутиньо в текущем сезоне провел всего лишь 14 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что принципиальный соперник Ливерпуля хочет подписать Коутиньо.