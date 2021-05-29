Испания

Будущий игрок каталонской Барселоны дал смелое интервью перед прибытием в клуб.

Как стало известно ранее, защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия решил не продлевать контракт с "горожанами", и переберется со следующего сезона в каталонскую Барселону, воспитанником которой он является.

Амбиции завоевать доверие фанатов у 20-летнего футболиста присутствуют колоссальные, о чем можно судить по его интервью каталонскому изданию L'Esportiu.

"Я много думал о своем будущем и считаю, что выбрал наиболее приемлемый вариант для развития своей карьеры. Думаю, это достаточно смелое решение, но я все равно убежден в том, что оно будет успешным".

Испанец также прокомментировал частые сравнения развития его карьеры и Жерара Пике, который находится на финальном отрезке своих выступлений в стане "блаугранас": "Мы разные футболисты, поэтому я не особо придаю этому значения. Скажем так, я вообще об этом не думаю.

Жерар добился в своей карьере всего, что только можно. Он — один из лучших центральных защитников в мире, имеет достаточное влияние. А что я? Мне 20 лет, я только начинаю свой путь.

Единственное возможное сравнение между нами — мы оба из кантеры и живем в Манчестере, вот только он играл не за сильный клуб. Мне в этом плане повезло куда больше — я играл в лучшей команде этого города. Мне жаль Пике", — с издевкой отбросил юный футболист.

Также, Гарсия прокомментировал возможный переход его нынешнего одноклубника Серхио Агуэро в состав Барселоны: "Кун — это феномен. Просто машина для забивания голов! Он будет это делать, пока ему не исполнится 100 лет. Он — легенда. Потрясающий напарник по команде!", — подытожил Гарсия.

Напомним, что Манчестер Сити сегодня, 29 мая, сыграет в финале Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени, а на Football.ua вы сможете следить за текстовой трансляцией этого поединка.