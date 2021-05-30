Испания

"Сине-гранатовые" хотят избежать выплаты оставшихся 50 миллионов евро за трансфер бразильца.

Дальнейшее пребывание атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо в Барселоне находится под большим вопросом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "сине-гранатовые" планируют расстаться c 28-летним бразильцем в летнее трансферное окно.

Утверждается, что Барселона предложила Ливерпулю совершить обратный трансфер Коутиньо, чтобы не выплачивать мерсисайдцам оставшиеся 50 миллионов за бразильца, рассчитанные на несколько платежей.

В сезоне-2020/21 Филиппе Коутиньо провел за каталонский гранд 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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