Испания

Грядет первый входящий трансфер каталонского клуба при Лапорте.

Согласно сообщению от итальянского журналиста Фабрицио Романо, уже в ближайшее время нас ожидает официальное объявление со стороны каталонской Барселоны об успешном подписании контракта с ее воспитанником Эриком Гарсией.

20-летний испанский центральный защитник покинул академию "блаугранас" в 2017-м году, выступая в возрастной группе до 16 лет, после чего отправился завершать цикл подготовки в английский Манчестер Сити.

С момента вхождения во "взрослую" команду "горожан" в 2019-м году, Гарсия провел 35 поединков, отметившись одной результативной передачей в матче Кубка английской лиги.

В Барселону Эрик возвращается в статусе свободного агента, уже имея за плечами опыт выступлений за национальную сборную своей страны — 7 матчей, без результативных действий.