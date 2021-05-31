Нападающий Серхио Агуэро, покинувший Манчестер Сити на правах свободного агента, был замечен в Барселоне.

Журналист испанского издания Deportes Cuatro запечатлел 32-летнего аргентинца около одного из отелей каталонской столицы в момент того, как он со своими представителями садился в автомобиль.

По информации источника, Агуэро отправился в клинику Creu Blanca в Барселоне. По всей видимости, учитывая ранее появлявшиеся слухи в прессе, форвард уехал на медосмотр для завершения трансфера в стан "сине-гранатовых".

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