Похоже, что аргентинский форвард проходит медицинский осмотр и вскоре будет объявлено о его переходе в стан "сине-гранатовых".
Серхио Агуэро, Getty Images
31 мая 2021, 12:30
Нападающий Серхио Агуэро, покинувший Манчестер Сити на правах свободного агента, был замечен в Барселоне.
Журналист испанского издания Deportes Cuatro запечатлел 32-летнего аргентинца около одного из отелей каталонской столицы в момент того, как он со своими представителями садился в автомобиль.
По информации источника, Агуэро отправился в клинику Creu Blanca в Барселоне. По всей видимости, учитывая ранее появлявшиеся слухи в прессе, форвард уехал на медосмотр для завершения трансфера в стан "сине-гранатовых".
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