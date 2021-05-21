Испания

Аргентинский нападающий, скорее всего, будет выступать за "сине-гранатовых".

Серхио Агуэро подписал соглашение с Барселоной до лета 2023 года, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Аргентинский нападающий покинет Манчестер Сити на правах свободного агента уже в конце текущего сезона.

32-летний аргентинский футболист провел в текущем сезоне всего 18 игр (682 минуты), забив за это время четыре гола и отдав одну голевую передачу.

Источник также сообщает, что в контракте нападающего будет прописан бонус за победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ближайшее окружение Агуэро получило заверение, что Месси останется в Барселоне.