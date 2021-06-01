Испания

Португальскому футболисту точно не придется долго искать новый клуб.

Испанская Валенсия продолжает находиться в состоянии турбулентности, причиной возникновения которого стали неочевидные действия руководства клуба во главе с Питером Лимом. Команда финишировала в завершившемся сезоне испанской Ла Лиги на 13-й позиции, поэтому ей в очередной раз будет крайне сложно удержать своих ключевых футболистов в летнее трансферное окно.

В частности, отец 24-летнего португальского нападающего Гонсалу Гедеша, Рожерио Гедеш, в интервью национальному телеканалу Antena 1 сказал следующее: "Если бы не клуб, в котором Гонсалу приходится играть, с теми проблемами, которые есть у Валенсии, то все было бы хорошо. Футболист может показывать свой настоящий уровень лишь тогда, когда он состоит в команде, которая может раскрыть его потенциал.

Стоит ли ему уходить? Не знаю. Валенсии нет в Лиге чемпионов или, хотя бы, в Лиге Европы, а Гонсалу определенно должен играть в этих турнирах. Вывод напрашивается сам собой", — приводит слова отца футболиста испанское издание Marca.

В 2018-м году "летучие мыши" заплатили за Гедеша 40 млн евро в адрес французского Пари Сен-Жермен, сделав португальца таким образом наиболее дорогим приобретением в своей истории.

С тех пор, нападающий сыграл за клуб 136 матчей, забив 23 гола и отдав 24 результативные передачи, по семь из которых пришлись на 34 игры завершившегося сезона.