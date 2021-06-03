Испания

Бельгиец возлагает большие надежды на сотрудничество с новым наставником.

Несколькими днями ранее, итальянский специалист Карло Анчелотти дал старт своему втором пришествию на пост главного тренера мадридского Реала, заменив в данной должности французского наставника Зинедина Зидана, который ушел со своего поста на фоне неудачного для команды сезона.

Новоприбывший специалист уже успел отметиться неоднозначным высказыванием относительно судьбы капитана команды Серхио Рамоса в Мадриде, однако футболисты "галактикос" все равно продолжают находиться в предвкушении начала работы с именитым наставником.

В частности, пропустивший большую часть завершившегося клубного сезона бельгийский нападающий Эден Азар не стал скрывать, что возлагает большие надежды на сотрудничество с Анчелотти в новом футбольном году.

"В Реале все прекрасно знают, какую роль отыграл Анчелотти в истории клуба во время своего первого опыта работы с командой. Здесь он выиграл Лигу чемпионов, и знает большинство игроков нынешнего состава лично. Это тренер с колоссальным опытом. Он знает город, болельщиков, а они любят его. Думаю, что вместе мы сможем добиться многого.

Лично я с ним еще не знаком, но, судя по тому, что мне уже приходилось о нем слышать, он очень хороший человек, который стремиться побеждать. Для меня этой информации достаточно. Теперь, у нас будет повод поработать вместе. Считаю, что это хорошие новости для меня", — подытожил бельгиец.

Стоит отметить, что в свое время Азар и Анчелотти разминулись всего на год, когда Эден пришел в Челси, спустя сезон от того момента, как Карло был уволен с занимаемой им должности.

Впрочем, не забыл футболист и поблагодарить за сотрудничество своего бывшего главного тренера Зинедина Зидана: "Было здорово находиться рядом с ним каждый день, пока он работал вместе с командой. Нет ничего лучше, когда ты работаешь под руководством своего кумира".

30-летний бельгийский нападающий за прошлый клубный сезон провел всего 21 поединок (886 минут), забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.