Испания

Итальянский специалист поделился мнением относительно перспектив культового игрока в его команде.

Во время своей первой пресс-конференции образца второй каденции на посту главного тренера мадридского Реала, Карло Анчелотти не мог избежать далеко не самых удобных вопросов относительно будущего защитника Серхио Рамоса в его клубе.

Напомним, что контракт многолетнего капитана "бланкос" стремительно подходил к концу, однако игроку и руководству клуба все-никак не удается прийти к общему знаменателю в вопросе его продления.

Впрочем, итальянский специалист достаточно холодно ответил на этот непростой вопрос: "Я знаю, что Реал Мадрид, в каком бы состоянии он не находился, должен принимать участие во всех соревнованиях. Для этого, мы собираемся собрать лучшую из возможных команду.

Я только что приехал, поэтому мне нужно внедриться в коллектив в течение ближайших нескольких дней. Когда-то, я не мог представить Реал без Анчелотти, но это произошло", — подытожил новоиспеченный наставник "сливочных".

Напомним, что во время своей первой каденции в Реале (2013-2015), Анчелотти привел команду к победе в Лиге чемпионов УЕФА, Кубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.