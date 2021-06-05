Испанский футболист не нужен чемпиону Германии.
Сауль Ньигес, getty images
05 июня 2021, 00:16
По последней информации Бавария рассматривала возможность подписания полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса.
Тем не менее, как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффля, испанский футболист не входит в сферу интересов чемпиона Германии.
Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.
Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.