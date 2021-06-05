По последней информации Бавария рассматривала возможность подписания полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса.

Тем не менее, как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффля, испанский футболист не входит в сферу интересов чемпиона Германии.

Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.