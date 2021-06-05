Испания

Испанский футболист не нужен чемпиону Германии.

По последней информации Бавария рассматривала возможность подписания полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса.

Тем не менее, как сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффля, испанский футболист не входит в сферу интересов чемпиона Германии.

Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.