Испания

"Сине-гранатовые" выплатили за испанского таланта только 7 миллионов евро из оговоренных 12 миллионов евро.

Молодой полузащитник Педри сумел заявить о себе в составе Барселоны в минувшем сезоне после того, как в июне прошлого года он перебрался на Камп Ноу из Лас-Пальмаса, однако, как оказалось, "сине-гранатовые" еще имеют финансовую задолженность перед бывшим клубом 18-летнего испанца.

Как сообщил президент Лас-Пальмаса Мигель Анхель Рамирес, Барселона не выплатила еще 5 миллионов евро, положенные по условиям соглашения между клубами по поводу перехода Педри.

"На данный момент мы выставили Барселоне счет на 12 миллионов евро, но получили всего 7 миллионов евро. При таких темпах [роста Педри] мы надеемся выйти из-за прописанных бонусов на сумму, превышающую 20 миллионов евро. Но нужно немного подождать", — приводит слова президента Лас-Пальмаса AS.

В минувшем сезоне Педри провел в футболке Барселоны 52 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Transfermarkt на данном этапе оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.