Испания

Футболист может остаться на Камп Ноу.

Каталонская Барселона намерена продлить контракт с молодым полузащитником Илаишем Мориба.

Руководство клуба в ближайшее время сделает агенту игрока предложение о пролонгации текущего соглашения на три или четыре года.

Текущее соглашение 18-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" заканчивается летом 2022 года.

Отмечается, что в услугах Мориба заинтересованы несколько клубов из английской Премьер-лиги. Они готовы предложить ему более выгодные финансовые условия, нежели Барселона.

В минувшем сезоне на счету Мориба 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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