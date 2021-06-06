Испания

Обновленное соглашение Эль Чоло будет рассчитано до лета 2024 года.

Диего Симеоне продолжит свою работу на посту главного тренера мадридского Атлетико. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 51-летний специалист поставит подпись под новым соглашением с "матрасниками", которое будет рассчитано до лета 2024 года.

Нынешний контракт аргентинца действует до лета 2022 года. О продолжении совместного сотрудничества Атлетико и Симеоне вскоре должны объявить официально.

Напомним, Атлетико Мадрид во главе с Диего Симеоне завоевал чемпионство Испании сезона-2020/21. Этот титул стал для "матрасников" 11 в истории и первым с 2014 года.

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