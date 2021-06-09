Испания

Евгений Кузьменко представляет вашему вниманию материал о методах работы Унаи Эмери, и в частности об огромном влиянии видеоанализа на успехи испанского тренера.

На пресс-конференции после финала Лиги Европы 2021 года Унаи Эмери сообщил, что он и его тренерский штаб проанализировали 17 игр Манчестер Юнайтед в рамках подготовки к игре. Для тех, кто знает методы работы испанского тренера, его самого и его команду аналитиков, это не стало неожиданностью.

Эмери всегда был большим сторонником видеоаналитики, и, без сомнения, это один из секретов его успеха. Если вы думаете, что условные 17 проанализированных матчей соперника – это объем, предназначенный исключительно для больших событий, то нет, вы ошибаетесь. Такой пласт аналитической работы штаб Эмери проделывает регулярно, практически к каждой игре.

Фото, сделанное аналитиком Вильярреала Виктором Маньясом перед финалом Лиги Европы-2021, на котором 17 проанализированных матчей Манчестер Юнайтед.

Начало. Влияние Хуанхо Вилы

Унаи Эмери с самого начала своей тренерской карьеры, в клубах Лорка Депортиво и Альмерия, уделял огромное значение видеоанализу. Но по мере развития индустрии данных и аналитического софта, влияние видеоанализа на работу испанца становилось все больше. В 2010 году, будучи тренером Валенсии, Эмери пригласил в своей штаб тактического аналитика из Депортило Ла-Корунья Хуанхо Вилу. Это было очень важное подписание Унаи.

Вила к тому моменту уже успел освоить несколько прогрессивных методов работы с данными и видеоанализом и считался действительно сильным специалистом. В частности, он работал с софтом Nacsport, используя данную программу в качестве ведущего инструмента для своей аналитической работы. Важно понимать, что само программное обеспечение – вспомогательный инструмент, и успешность его применения зависит от людей, которые его используют и действуют на основе информации, которую оно дает. Так вот, тандем Хуанхо Вилы и нового прогрессивного ПО получился идеальным.

Валенсия, возглавляемая Унаи Эмери и Хуанхо Вила, заняла в том сезоне третье место в Ла Лиге и в следующем году играла в Лиге чемпионов.

Видео, демонстрирующее работу Унаи Эмери в программном обеспечении Nacsport во времена тренерства в Валенсии:

С тех пор Эмери и его команда разработали методологию работы, которая на протяжении многих лет совершенствовалась и доводилась до возможного идеала.

В интервью Daily Olе (крупнейшая аргентинская спортивная газета) Хуанхо Вила описал Эмери как тренера, который "впитывает в себя все знания, которые могут быть ему полезны. В своей работе он чрезвычайно педантичен и методичен".

Виктор Маньяс, ключевое подписание

После непродолжительного пребывания в московском Спартаке пути Унаи Эмери и Хуанхо Вилы разошлись. Эмери в январе 2013 года возглавил Севилью, где благодаря другому испанскому тренеру — Марселино — уже применяли все то же программное обеспечение Nacsport, .

В следующем сезоне Эмери заполнил дыру, образовавшуюся после ухода Вилы, включив в свой штат нового аналитика. Им стал 34-летний Виктор Маньяс. Маньяс уже работал с Эмери — еще в Альмерии в 2007-м. Однако в то время он выполнял роль тренера по физической подготовке, которая лишь отчасти включала в себя анализ данных, а именно — анализ производительности футболистов.

С появлением Маньяса роль видеоанализа в карьере Эмери в последующие годы станет еще более важной.

С Эмери у руля это будет золотой век для Севильи. Андалузский клуб выигрывал три Лиги Европы подряд — в период с 2014 по 2016 год, а также играл в Лиге чемпионов, что является беспрецедентной вехой в истории клуба.

Ниже Твит, на котором можно увидеть, как Виктор Маньяс готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов 2015 года против Боруссии Менхенгладбах. По фото видно, что он анализирует как минимум 12 матчей немецкой команды:

¡A disfrutar!. Comienza el Marathon de partidos. Conociendo al M'Gladbach. pic.twitter.com/8bEahuDlIx — Victor Mañas (@Vicmalop13) September 8, 2015

Сила тренерского штаба Эмери

На протяжении многих лет, опираясь на каждый успех, Унаи Эмери консолидировал свой тренерский штаб и их рабочие процессы. Среди членов штаба – Хуан Карлос Карседо, ныне главный тренер испанского клуба UD Ибица, долго был его первым помощником; тренер вратарей – Хави Гарсия; и вышеупомянутый Виктор Маньяс в качестве тактического аналитика.

И для всех этих специалистов использование видеоанализа не подлежит обсуждению. За прошедшие годы процессы работы с видео были настроены и улучшены, дабы получать абсолютный максимум от собранных данных. Это часть повседневной жизни в штабе Эмери.

Фактически, тот же тренерский штаб, который был собран в Севилье, впоследствии последовал за Эмери в Пари Сен-Жермен и Арсенал.

"Мы используем видео для анализа игроков индивидуально и в команде. Мы также используем его для изучения наших оппонентов", — пояснял Эмери в 2019-м, будучи в Арсенале.

Несомненно, для испанского тренера видеоанализ является лучшим инструментом, чтобы продемонстрировать игрокам, как нужно действовать: увидеть, что сделано хорошо, а также то, что нужно улучшить.

Виктор Маньяс более детально рассказывает о работе тренерского штаба Эмери (по ссылке видео с английскими субтитрами).

Не бывает успеха без противоречий

У тренеров всегда были, есть и будут сложные отношения со своими игроками. Это тонкий баланс между любовью и ненавистью. Порой это очень сложные взаимоотношения. Случай Эмери — не исключение.

Его одержимость видеоанализом не раз вызывала ненужные споры. Один из примеров – главная звезда ПСЖ Неймар. Бразилец, как не раз сообщалось во французских СМИ, открыто заявлял, что ему надоели длительные видеосеансы Эмери. Испанец категорически не принимал это и отрицал высокую длительность своих теорий.

Как бы то ни было, сложно спорить с тем, чего добились Эмери и его тренерский штаб, выиграв 11 титулов за семь сезонов. И видеоанализ всегда играл заметную роль в этих успехах.

Анализ 17 игр Манчестер Юнайтед — это лишь один частный случай, который достиг всеобщего сознания благодаря исторической 4-й победе Эмери в Лиге Европы. Но за пределами всеобщего внимания это обычная реальность в любом из клубов 49-летнего испанского тренера. Или "тренеришки"?

По материалам Nacsport