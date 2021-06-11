Испания

Экс-футболист каталонского клуба прокомментировал очередную порцию слухов о своем возможном назначении.

Во время очередного общения с представителями прессы воспитанника каталонской Барселоны Хави Эрнандеса, который на данный момент работает во главе катарского клуба Аль-Садд на условиях контракта до 2023-го года, был поднят вопрос о его возможном назначении на пост главного тренера "блаугранас".

"Да, это правда, что я раздумываю над поиском себе нового клуба, — заявил 41-летний испанский специалист, — однако у Барселоны есть президент, Жоан Лапорта, и только он принимает решения. У меня еще не было с ним разговора. Мне кажется, что в клубе понимают, что им нужно что-то большее.

Я не ожидал, что Барса обратит на меня внимание в январе прошлого года, а затем — в следующее за этим трансферное окно. Мы поговорили с семьей, моими помощниками, и вместе пришли к выводу, что еще рано соглашаться на такой шаг.

Я в восторге от работы в Катаре, но все равно остаюсь открытым для любых предложений. Но, несмотря на то, что я нахожусь в процессе поиска, я совершенно не тороплюсь в Барселону.

Я чувствую, что должно пройти еще немного времени, прежде чем я окончательно пойму, что готов работать в таком большом клубе. Мне некуда спешить", — подытожил свое выступление во время открытия Campus Xavi by Santander в Барселоне культовый экс-футболист.

"Я понимаю, что фанаты говорят, что я уже готов брать на себя эту должность. Но это идет вразрез с моими личными ощущениями. Я честен перед собой и публикой. У Барселоны уже есть тренер, Рональд Куман, у него есть действующий контракт.

Я хочу, чтобы команда преуспевала под руководством этого специалиста, чему точно не способствуют постоянные дебаты на тему его возможного ухода. Между наставниками есть и должно сохраняться уважение к работе друг друга".

Напомним, что 41-летний наставник в своей непродолжительной тренерской карьере (с 2019-го года) работал исключительно в Аль-Садде, но уже поднимал над головой трофеи чемпионата Катара и Кубка страны.