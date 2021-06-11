Испания

Защитник продолжит выступления за клуб, с которым сумел победить в минувшем розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

Аргентинский защитник Хуан Фойт в составе своей национальной команды не сумел удачно стартовать в июньской части южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2020 — "альбиселесте" сыграли вничью против Колумбии (2:2) и Чили (1:1), однако получил приятные известия из своего клуба.

Испанский Вильярреал, за который 23-летний исполнитель выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупил его контракт, ранее принадлежащий лондонскому Тоттенхэму, за 15 млн евро. Об этом сообщил аргентинский ресурс Ole.

Стоит напомнить, что из 32-х проведенных матчей в составе "желтой субмарины", 12 пришлось на Лигу Европы УЕФА, в рамках которой Вильярреал одержал победу в финальном поединке с умопомрачительной серией пенальти над Манчестер Юнайтед (1:1, 11:10 – пен.).

Самому Фойту в прошлой клубной кампании удалось отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.