Футболист стал полноценным игроком испанского клуба.
Хуан Фойт, Getty Images
11 июня 2021, 16:26
Испанский Вильярреал объявил о выкупе контракта защитника Хуана Фойта у английского Тоттенхэма.
Сумма трансфера составила порядка 15 миллионов евро, а контракт подписан на пять лет, до лета 2026 года.
Напомним, весь минувший сезон аргентинец выступал за "желтую субмарину" на правах аренды. На его счету 32 игры во всех турнирах и один гол.
С командой Унаи Эмери Фойт стал победителем Лиги Европы сезона-2020/21.
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