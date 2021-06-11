Испания

Футболист стал полноценным игроком испанского клуба.

Испанский Вильярреал объявил о выкупе контракта защитника Хуана Фойта у английского Тоттенхэма.

Сумма трансфера составила порядка 15 миллионов евро, а контракт подписан на пять лет, до лета 2026 года.

Напомним, весь минувший сезон аргентинец выступал за "желтую субмарину" на правах аренды. На его счету 32 игры во всех турнирах и один гол.

С командой Унаи Эмери Фойт стал победителем Лиги Европы сезона-2020/21.

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