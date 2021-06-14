Испания

Экс-главный тренер мадридского Реала устал рассказывать работникам СМИ о причинах своего ухода из команды.

Пока весь футбольный мир наблюдает за противостояниями национальных команд на чемпионате Европы-2020, в испанской Сегунде разгорелись настоящие сражения за повышение в классе на следующий сезон.

Так, в финальном поединке раунда плей-офф борьбы за последний слот в "элите" на поле стадиона Кампо-де-Вальекас сошлись Райо Вальекано и Жирона.

В конечном итоге, каталонский клуб сумел увеличить присутствие представителей своего региона в Примере, обыграв соперников со счетом 2:1, а после завершения поединка произошел достаточно интересный эпизод.

В воротах мадридского коллектива в этом матче стоял сын экс-главного тренера Зинедина Зидана — Люка Зидан, поэтому совершенно не удивительно было увидеть его отца на трибунах, наблюдавшего за тем, как его сын пропускает результативные удары от Мамаду Силла и Энрика.

После финального свистка, когда разочарованный Зинедин Зидан покидал пределы стадиона, его сумел поймать журналист, который сразу начал задавать вопросы о возможном конфликте, который стал причиной ухода французского специалиста с поста главного тренера "сливочных".

Наставник долгое время старался избегать ответа, но в конечном итоге сдался: "Ты все еще будешь задавать те же самые глупые вопросы, что и раньше? Твоя работа — позор.

Я знаю тебя, а ты знаешь меня. Пойдем, поговорим без камер", — произнес Зидан, после чего они с журналистом продолжили беседу уже вне досягаемости микрофонов.

Напомним, что недавно стало известно о том, что еще один сын Зинедина Зидана — Энцо Зидан, решил продолжить карьеру во французской Лиге 2.