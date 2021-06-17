Испания

Каталонский клуб все еще ожидает окончательного согласия на переход от футболиста.

Ранее, испанские СМИ анонсировали подписание контракта между каталонской Барселоной и нидерландским нападающим Мемфисом Депаем на понедельник, 14 июня, что так в итоге и не произошло по неназванным причинам.

Позднее, главному тренер "блаугранас" Рональду Куману в интервью испанскому изданию Marca пришлось отвечать на очередную порцию вопросов от журналиста относительно процесса подписания контракта с экс-форвардом французского Лиона.

"Мы действительно говорили с Мефисом о его будущем, я могу подтвердить это. Насколько мне известно, переговоры продолжаются в достаточно активном темпе. Он все еще не подписал соглашение, но уже очень близок к этому.

Еще в январе этого года я хотел совершить эту сделку, но даже если он приедет сейчас — это будет также позитивным моментом для нас", — подытожил наставник.

Также, Куман рассказал о причинах срыва переговоров с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом: "Я также имел возможность поговорить с Вейналдумом о сложившейся ситуации. Он имел контакты с нашим клубом, но в конце концов принял решение перейти в ПСЖ. Это было связано со внутренней ситуацией в Барселоне. Что же, это его полное право".

Напомним, что в прошлом сезоне Депай провел 40 поединков за Лион, отличившись 22-я забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами.