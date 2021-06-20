Испания

Президент каталонского клуба рассказал о положении дел в управлении.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта вечером 19 июня выступал с докладом на Ассамблее акционеров и членов своего клуба, после чего в интервью испанскому изданию La Vanguardia рассказал о вопросах, которые поднимались во время многочасового обсуждения.

"Клуб находится в более плохом состоянии, чем я ожидал, хотя уровень моих ожиданий и так был низким. Существуют различные контракты, которые тянут нас в низ. Необходимо будет с этим разобраться, поэтому я не могу исключать никакого из методов борьбы за финансовую стабильность клуба.

Я попытался донести эту идею всем акционерам, так как в данной ситуации должна быть жесткая позиция. В противном случае, люди подумают, что мы лоббируем интересы тех, с кем были эти контракты подписаны. Там повсеместно встречаются одни и те же фамилии.

Необходимо также как-то решать вопрос с зарплатами персонала и игроков клуба. Существующие соглашения придется переформатировать, а затем придется принять достаточно жесткие меры, без которых всегда хотелось бы обойтись. Любой шаг во благо клубу будет принят, каким бы тяжелым он не был.

Между зарплатами и амортизацией прибыли у нас есть пропасть в 650 млн евро — это больше, чем доходная часть клуба! Рынок изменился, поэтому зарплаты придется приводить ему в соответствие.

Что же касается продления контракта с Лионелем Месси, то я хочу, чтобы он поскорее сказал на "Да!". Мы общаемся с ним через день — он очень ответственно подходит к этому вопросу, за что я ему благодарен. Он хочет остаться в Барселоне", — подытожил функционер.

В то же самое время, Лапорта заверил, что "блаугранас" ожидает подписание "трех-четырех" футболистов: "Будет еще три-четыре новых приобретения. Если мы хотим делать нашу игру привлекательной и стабильной, нам необходимо обновляться уже сейчас".

Напомним, что накануне Барселона объявила о подписании контракта с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем.