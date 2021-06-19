Испания

Нидерландский нападающий подписал контракт с "сине-гранатовыми".

Мемфис Депай и Барселона договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Нидерландский нападающий поставил подпись под соглашением до конца сезона-2022/23.

Отметим, что Мемфис Депай достался Барселоне бесплатно, так как его контракт с Лионом подойдет к концу в конце этого месяца.

В прошлом сезоне Мемфис провел за французский Лион 40 матчей, в которых оформил 22 забитых мяча и 12 раз отдавал голевую передачу.

Напомним, что Депай получал предложения от ПСЖ, Интера и Ювентуса, но выбрал Барселону.