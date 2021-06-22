Испания

Французский форвард пропустит начало следующего сезона.

Полузащитник Барселоны и сборной Франции Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию и будет вынужден пропустить довольно длительный срок. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, клуб вместе с 24-летним французом приняли решение, что лучшего всего перенести операцию из-за повреждений мышц бедра, которое он получил в расположении национальной команды на Евро-2020.

Также отмечается, что операция, скорее всего, будет проведена в Финляндии, где ему уже оказывали помощь в прошлом. На восстановление ему понадобится около четырех месяцев.

В минувшем сезоне Дембеле провел 44 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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