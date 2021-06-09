Испания

Француз довольно долго принимает решение.

Барселона намерена решить вопрос о будущем полузащитника команды Усмана Дембеле.

По информации Diario Sport, француз не спешит продлевать контракт с каталонским клубом. "Сине-гранатовые в свою очередь планирует поставить Дембеле ультиматум: он будет вынужден либо согласиться на условия клуба, либо объявить заявить и нежелании продления соглашения.

Сообщается, что во втором случае Барселона продаст хавбека в это трансферное окно.

При этом отмечается, что в каталонском клубе не хотят ухода Дембеле. В руководстве команды считают, что он может стать ключевым игроком для проекта, который выстраивается в Барселоне. Однако клуб не очень устраивают требования футболиста по зарплате.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Усман Дембеле поделился воспоминаниями о работе с Томасом Тухелем в дортмундской Боруссии.