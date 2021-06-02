Француз сфокусировался на Евро-2020.
Усман Дембеле, getty images
02 июня 2021, 15:28
Вингер Барселоны Усман Дембеле высказался о своем будущем.
"Посмотрим, как все сложится. Мы встретимся с руководством Барселоны. У меня еще есть время на приятие решения, нет никакой спешки.
Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы", — сказал француз.
В минувшем сезоне Усман Дембеле провел за каталонский клуб 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.
Текущее соглашение 24-летнего футболиста сборной Франции с каталонцами истекает через год.
Ранее сборная Франции обнародовала список футболистов на предстоящий чемпионат Европы.