Испания

Француз сфокусировался на Евро-2020.

Вингер Барселоны Усман Дембеле высказался о своем будущем.

"Посмотрим, как все сложится. Мы встретимся с руководством Барселоны. У меня еще есть время на приятие решения, нет никакой спешки.

Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы", — сказал француз.

В минувшем сезоне Усман Дембеле провел за каталонский клуб 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Текущее соглашение 24-летнего футболиста сборной Франции с каталонцами истекает через год.

Ранее сборная Франции обнародовала список футболистов на предстоящий чемпионат Европы.