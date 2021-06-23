Испания

Мадридский клуб ожидает увлекательная трансферная кампания этим летом.

Согласно информации от известного издания The Athletic, мадридский Реал готов выслушать предложения со стороны потенциальных покупателей относительно целого ряда футболистов.

В список потенциальных претендентов на уход из клуба уже в текущее трансферное окно попали Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско, Мартин Эдегор, Лука Йович и Рафаэль Варан.

Относительно французского центрального защитника "сливочные" до последнего старались провести переговоры о продлении контракта с игроком, однако неизменно получали отказ, после чего, по всей видимости, переключились на поиск подходящего для него клуба, дабы избежать ухода 28-летнего футболиста в следующем году на правах свободного агента.

При этом, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти, сразу после окончания чемпионата Европы-2020, намерен провести переговоры с двумя футболистами выше представленного списка — Эденом Азаром и Гаретом Бэйлом, во время которых намерен узнать об уровне мотивации футболистов и дальше выступать за Реал.

Также сообщается, что президент "галактикос" Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб о том, что никаких громких подписаний в это трансферное окно Реал совершать не будет, дабы собрать как можно больше финансовых средств перед ожидаемым приходом Килиана Мбаппе в клуб на правах свободного агента в следующем сезоне.