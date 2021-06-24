Испания

Полузащитник ищет себе новый клуб, после очередного этапа выступлений в Китае.

Как стало известно испанскому изданию El Mundo Deportivo, бразильский полузащитник Паулиньо на данный момент находится в активном поиске места для продолжения футбольной карьеры, а одним из предпочтительных вариантов для него является возвращение в каталонскую Барселону.

32-летний футболист последних четыре года провел в составе китайского Гуанчжоу Эверганд, прерываясь на годичную аренду в стан "блаугранас" на сезон-2017/18.

В прошлом футбольном году он принял участие в 20-и матчах, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи.

Как сообщает источник, Паулиньо, который с 1 июля текущего года станет свободным агентом, готов пойти на серьезные уступки в плане заработной платы, увеличив тем самым шанс вернуться в стан Барселоны.

"Для меня тема денег или продолжительности контракта никогда не была проблемой. Тем более, если звонит Барса. Я уже доказал это, когда уезжал из Гуанчжоу, чтобы играть в Испании с гораздо меньшим окладом, чем то, что мне предлагают в Китае.

Деньги никогда не были на первом месте в моей карьере, поэтому вернуться туда не составит труда. Кроме того, клубу не пришлось бы платить за меня за трансфер", — сказал находящийся в поисках места работы футболист.

Стоит отметить, что за свою 15-летнюю карьеру футболиста Паулиньо пропустил всего пять игр по причине травм.