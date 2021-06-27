Испания

Француз не идет на контакт с руководством клуба по данному вопросу.

В условиях тяжелого финансового положения, каталонская Барселона вынуждена применять достаточно радикальные шаги с целью разгрузки своего бюджета.

В частности, речь идет о той группе футболистов, которую выделил клуб для скорейшей продажи. Один из них — центральный защитник Самуэль Умтити, который, по всей видимости, не спешит ни идти на переговоры о продлении контракта с клубом, ни выступать с активной позицией относительно своего игрового времени.

Именно по этой причине в планах руководства "блаугранас" стоит задача провести уже в скором времени встречу с 27-летним французом, на которой ему будет предложено понижение заработной платы с последующей возможностью ухода в аренду в другой клуб.

Как сообщает испанский ресурс Sport.es, еще в конце прошедшего сезона представители игрока были поставлены перед фактом, что их клиенту придется подыскивать себе новую команду для кратковременных выступлений. Ради этого Барселона и идет на снижение заработной платы Умтити, увеличивая тем самым его привлекательность на трансферном рынке, в условиях регулярных проблем с коленом.

На данный момент, никакой реакции от француза на подобное предложение клуб не получал, поэтому продолжает оставаться в неведении относительно его дальнейшей судьбы и стратегии своей текущей трансферной кампании.

Напомним, что на Умтити в разные фрагменты прошедшего сезона претендовали французские Лион и Марсель, а также римская Рома.