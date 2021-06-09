В стане каталонского гранда планируется чистка.
САМУЭЛЬ УМТИТИ, GETTY IMAGES
09 июня 2021, 10:37
Издание Sport.es информирует о том, что Барселона намерена серьезно разгрузить зарплатную ведомость, избавившись от ненужных игроков и тем самым освободив место новичкам.
Источник уверяет, что на продажу выставлены семь игроков — Карлес Аленья, Мартин Брайтвейт, Хуниор Фирпо, Миралем Пьянич, Филиппе Коутиньо, Самуэль Умтити и Матеус Фернандес.
Аленья интерес Вулверхэмтону, Валенсии, Гранаде и Хетафе. Фирпо может оказаться в Интере или Милане, а Пьянича связывают с возвращением в Ювентус.
Умтити и Брайтвейт не хотят уходить из Барсы, по Матеусу пока нет никаких предложений, а в ситуации с Коутиньо нужно дождаться полного восстановления игрока после травмы.
Ранее сообщалось, что в Барселоне может оказаться Рахим Стерлинг.