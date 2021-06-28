Испания

Футболист переедет играть в Премьер-лигу.

Защитник каталонской Барселоны Хуниор Фирпо в ближайшее время станет игроком английского Лидса.

24-лений защитник достиг договоренностей с боссами клуба, да и с Барселоной Лидс уже договорился.

Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. О дальнейших бонусах пока ничего неизвестно.

Отметим, что Фирпо переходил в Барселону из Бетиса в 2019 году за 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету испанца 18 матчей, один гол и один ассист за "сине-гранатовых" во всех турнирах.



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