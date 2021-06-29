Испания

Новоиспеченный наставник мадридского гранда должен 1,46 млн евро с 2015 года.

Королевская налоговая служба Испании потребовала от руководства мадридского Реала удерживать заработную плату Карло Анчелотти, который в начале июня этого года был назначен на пост главного тренера "сливочных".

Как сообщает El Mundo, итальянский специалист обязан выплатить 1 462 562 евро в качестве долга, который появился в период с 2013 по 2015 год ввиду неправильного декларирования зарплаты Анчелотти в Реале и доходов от его имиджевых прав.

#Exclusiva EL MUNDO revela la orden de embargo de Hacienda del sueldo de Carlo Ancelotti dirigida al Real Madrid solo 48 horas después de anunciar su fichaje en sustitución de Zidane. Le reclama 1,4 millones por dos delitos fiscales cometidos durante su primera etapa como técnico pic.twitter.com/RYDDVOkNfH — Esteban Urreiztieta (@eurreiztieta) June 29, 2021

Налоговая служба Испании выписала ордер на удержание зарплаты через 48 часов после того, как Карло Анчелотти вновь был объявлен в качестве нового главного тренера Реала.

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