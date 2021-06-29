Новоиспеченный наставник мадридского гранда должен 1,46 млн евро с 2015 года.
Карло Анчелотти, Getty Images
29 июня 2021, 18:26
Королевская налоговая служба Испании потребовала от руководства мадридского Реала удерживать заработную плату Карло Анчелотти, который в начале июня этого года был назначен на пост главного тренера "сливочных".
Как сообщает El Mundo, итальянский специалист обязан выплатить 1 462 562 евро в качестве долга, который появился в период с 2013 по 2015 год ввиду неправильного декларирования зарплаты Анчелотти в Реале и доходов от его имиджевых прав.
Налоговая служба Испании выписала ордер на удержание зарплаты через 48 часов после того, как Карло Анчелотти вновь был объявлен в качестве нового главного тренера Реала.
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