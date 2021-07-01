Испания

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от предстоящей игры.

За пару дней до противостояния против Швейцарии в рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы-2020, полузащитник сборной Испании пообщался с фанатами посредством социальных сетей, ответив на вопросы о предстоящей игре.

"Мне кажется, что те сумасшедшие результаты матчей, которое мы уже увидели на текущем чемпионате Европы, являются прямым доказательством того, что в наши дни не осталось легких соперников — любая команда может вас обыграть.

Французы в своей игре против Швейцарии, при счете 3:1 в их пользу, думали, что матч уже завершен, но соперники смогли отыграть отставание. Тоже самое ранее произошло и с нами в игре против Хорватии (5:3 в овертайме – ред.).

Обыграть любого соперника — достаточно непростая задача. Для этого вам необходимо сохранять концентрацию по ходу всей игры. В таких турнирах, как Евро, вас накажут за любую мелкую ошибку.

Однако, мы очень довольны тем, как идут наши дела. После большого объема проделанной работы мы были вознаграждены участием в четвертьфинале. Перед нами стоит большая игра против Швейцарии, и мы намерены воспользоваться своим шансом. Уже не терпится выйти на поле!

Игра против Хорватии была достаточно веселой — мы добавили немного эмоций этому Евро. Хорошо, когда несколько миллионов фанатских сердечек трепещут в ожидании чуда", — с издевкой подытожил футболист.

Матч Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по киевскому времени.