Испания

Вероятность данного перехода в испанской прессе считают предельно высокой.

Согласно информации испанского издания Diario Vasco, Реал Сосьедад, который находится в активном поиске нового голкипера, после завершения профессиональной карьеры Мигелем Анхелем Мойя, обратился к английскому Брайтону с запросом о возможности трансфера австралийского стража ворот Мэттью Райана.

Несмотря на статус основного голкипера "чаек" в сезоне-2019/20, Брайтон решился на переход Райана в лондонский Арсенал на правах арендного соглашения, где тот стал сменщиком Бернда Лено.

Как итог, повышение статуса клуба не пошло на пользу 29-летнему футболисту в плане получения игровой практики, и за сезон он провел всего 14 поединков, пропустив при этом 21 гол в свои ворота, при трех играх на "ноль".

В пользу возможного перехода Райана в Реал Сосьедад говорит факт наличия у него опыта выступлений в Ла Лиге, во время игры за Валенсию (2015-2017), завершающийся летом 2022-го года контракт, а также легкость, с которой Брайтон расстался с ним в прошлом сезоне.

Сообщается, что Реал Сосьедад уже направил своих представителей на Британские острова, поэтому в ближайшее время можно ожидать новостей относительно данного возможного трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает Райана в 6 млн евро.