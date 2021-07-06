Испания

Между президентом испанской Ла Лиги и наставником Манчестер Сити неожиданно возник конфликт.

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который ранее тренировал каталонскую Барселону, и нынешний президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас неожиданно решили посоревноваться в красноречии, поводом для чего стала реакция футбольного функционера на предложение наставника в адрес руководства высшего дивизиона Испании "взять в пример более успешных коллег из Англии" в вопросах управления финансами.

Ответ со стороны Тебаса последовал незамедлительно — Хавьер призвал Гвардиолу "почитать побольше про макроэкономику футбола, влиянии государственных клубов на инфляцию заработной платы, демографии, развитии платного телевидения, и инвестиций из Китая".

В свою очередь, наставник Манчестер Сити с ответом также не стал мешкать, опубликовав в своем Twitter-аккаунте открытое письмо с призывом объяснить плохое финансовое положение в испанском футболе, несмотря на успешное выступление команд из данной страны на международной арене в последние годы.

"Дорогой Хавьер, испанская Ла Лиги за последние два десятилетия презентовала миру достаточно чемпионов, вроде Барселоны, Реала, Валенсии, Атлетико и других. Множественные победы Севильи в Лиге Европы, а также Вильярреала в последнем розыгрыше также имели место быть, как и трофеи Луиса Арагонеса и Висенте дель Боске в сборной Испании.

Месси и Криштиану делали в нашем чемпионате такие вещи, которых в жизни мы больше нигде не встретим. Все восхищались и уважали нашу лигу…Однако, проблема в государственных клубах. Ты ведь много знаешь о государственных клубах, я прав?

Может быть, я не очень хорош в макроэкономике, демографии, развитии платного телевидения и инвестициям из Китая. Но ведь именно для этого ты и занимаешь свою должность! Расскажи нам, почему Ла Лига настолько далеко от английской Премьер-лиги, несмотря на два десятилетия доминирования на международной арене.

Потому что ты говоришь нам о проблемах… но ведь ты и должен решать эти проблемы", — заключил Гвардиола.

Напомним, что ранее Манчестер Сити продлил контракт с полузащитником Фернандиньо.