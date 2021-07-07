Испания

34-летний колумбиец покинул расположение "желтой субмарины".

Вильярреал на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Карлоса Бакки.

У 34-летнего колумбийца был контракт до конца следующего сезона, но стороны приняли решение расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

Бакка выступал за "желтую субмарину" с 2017 года, перейдя из Милана. В целом он провел 144 поединка, в которых забил 43 мяча и отдал 15 ассистов.

В прошедшем сезоне Бакка помог Вильярреалу выиграть Лигу Европы, отыграв за кампанию 35 матчей, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи.

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