Испания

Клуб из МЛС проявляет интерес к колумбийцу.

Нападающий Вильярреала Карлос Бакка попал в сферу интересов Атланты Юнайтед, сообщает издание Marca.

Клуб из МЛС находится в поисках замены травмированному Жозефу Мартинесу и хочет подписать на его место колумбийского форварда, который не имеет регулярной игровой практики.

Действующий контракт Бакки с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Бакка выступает в составе Вильярреала с 2018 года, перейдя из Милана за 7 млн евро. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 16 поединков в футболке "желтых", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался продать Сэмюэла Чуквезе Ливерпулю за 35 миллионов евро.

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