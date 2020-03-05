Клуб из МЛС проявляет интерес к колумбийцу.
Карлос Бакка, Getty Images
05 марта 2020, 08:47
Нападающий Вильярреала Карлос Бакка попал в сферу интересов Атланты Юнайтед, сообщает издание Marca.
Клуб из МЛС находится в поисках замены травмированному Жозефу Мартинесу и хочет подписать на его место колумбийского форварда, который не имеет регулярной игровой практики.
Действующий контракт Бакки с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Бакка выступает в составе Вильярреала с 2018 года, перейдя из Милана за 7 млн евро. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 16 поединков в футболке "желтых", отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался продать Сэмюэла Чуквезе Ливерпулю за 35 миллионов евро.
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