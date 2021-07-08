Испания

Футболист в прошлом сезоне пропустил каждый второй день работы с командой.

Один из британский букмекерских порталов, Betiton Sports, по итогам сезона-2020/21 составил достаточно любопытную статистику относительно того, сколько футбольные клубы тратили финансовых средств на выплаты заработной платы футболистам, который находились по ходу футбольного года в лазарете по различным причинам.

Не должно вызывать удивления тот факт, что один из наиболее травматичных игроков европейских топ-чемпионатов, нападающий мадридского Реала Эден Азар, оказался на вершине сводной таблицы, благодаря количеству пропущенных игровых дней и размеру своей заработной платы.

Так, за 252 дня (69% календарного года) футболист с месячной зарплатой на уровне 407 тыс. фунтов стерлингов "выел" из бюджета испанского гранда 14,6 млн фунтов стерлингов.

Вторым в данном рейтинге оказался полузащитник каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо, который получает в месяц немногим меньше, поэтому и "блаугранас" потратили на его содержание чуть менее внушительную сумму.

Примечательно, что Кристиан Пулишич и Хавьер Пасторе провели в лазарете больше, чем их коллеги по цеху — 262 дня — однако уровень заработной платы данных исполнителей почти в три раза меньше, поэтому американец и аргентинец лишь замыкают топ-10.

Что же касается сводного рейтинга европейских клубов из топ-лиг, то тут на первом месте уверенно закрепился мадридский Реал. Не без помощи Эдена Азара, разумеется, на которого пришлась почти треть общей суммы "бесполезных" расходов.

А вот на вторую строчку сумел вырваться французский Пари Сен-Жермен, обойдя каталонскую Барселону на сумму в около 300 тыс. фунтов стерлингов, но имея при этом на 22 дня меньше период восстановления футболистов в среднем.