Испания

За испанского полузащитника предлагали и большие суммы отступных.

Текущая трансферная кампания проходит на фоне регулярных сообщений о заинтересованности различных клубов в возможности приобретения полузащитника мадридского Атлетико Сауля Ньигеса, который связан условиями долгосрочного контракта с "матрасниками" до 2026-го года.

Ранее, поступала информация о том, что мюнхенская Бавария рассматривает возможность подписать данного исполнителя за внушительные 80 млн евро, однако затем данные слухи были нивелированы в немецкой прессе.

Поскольку больше претендентов с того момента так и не появилось, английский Ливерпуль решил выступить с инициативой, и подготовил предложение для Атлетико в размере 40 млн евро.

В прошлом сезоне 26-летний Сауль провел 41 матч за команду Диего Симеоне, а его два гола и одна голевая передача помогли клубу прийти к чемпионскому титулу на внутренней арене.