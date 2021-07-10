Испания

Полузащитник мадридского Реала готов бороться за место в команде.

На сезон-2020/21 лондонский Арсенал стал временным местом для выступлений полузащитника Даниэля Себальоса, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

Сыграв в составе "канониров" в 40 матчах, и оформив при этом три голевые передачи, 24-летний испанский футболист был вынужден вернуться в стан "бланкос", где его ожидает борьба за место в стартовом составе под руководством Карло Анчелотти.

Исходя из интервью игрока испанскому изданию AS, можно сделать вывод, что Себальос готов принять очередной вызов в своей непродолжительной карьере: "Я намерен играть за Реал в следующем сезоне. Я никогда не сожалел о том, что подписал контракт с этим клубом.

Это то, чего хотел бы каждый игрок в мире, потому что все прекрасно знаю, что Реал смотрит только на лучших игроков в мире. Я всегда хотел получить свой шанс в этой команде, и сейчас я намерен вновь за это право побороться.

У меня на руках контракт, согласно которому у меня есть еще два года выступлений за клуб. После Олимпийских игр в Токио увидим, захочет ли Реал привлекать меня в дальнейшем к участию в поединках.

Анчелотти играет по схеме 4-3-3, поэтому место в полузащите для меня точно найдется, но все будет зависеть исключительно от моих собственных стараний", — подытожил футболист.

Напомним, что Дани Себальос попал в заявку олимпийской сборной Испании на Игры в Токио, в которых на групповом этапе "Фурия Роха" будет соперничать против Египта, Аргентины и Австралии.