Испания

Французский форвард подпишет соглашение после того, как завершится его отпуск.

Нападающий Карим Бензема подпишет с мадридским Реалом новый контракт. Об этом сообщает ABC.

После того, как 33-летний француз выйдет из отпуска 22 июля, он поставит подпись под новым соглашением со "сливочными" до лета 2023 года.

Отмечается, что изначально Реал планировал продлить Бензема до 2024 года, однако сам форвард предпочел оценить свою физическую форму и возможности к тому моменту.

В прошлом сезоне Ла Лиги Карим Бензема провел за Реал 34 поединка, в которых забил 23 мяча.

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