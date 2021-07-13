Испания

Воспитанник клуба начнет сезон в стане резервной команды.

Каталонская Барселона была намерена провести текущую летнюю трансферную кампанию не только за процессом расставания с футболистами, имеющими высокие оклады, но и за сохранением юных воспитанников клуба, находящихся в преддверии попадания в основной состав команды.

Одним таких являлся центральный полузащитник Илаиш Мориба, для сохранения которого в клубе "блаугранас" должно было успешно провести переговоры о продлении контракта, подходящего ко своему завершению следующим летом.

Однако, 18-летний испанский футболист, имеющий гвинейское происхождение, отказался вести переговоры на данном этапе сезона, в результате чего сразу был отправлен в Барселону Б, в составе которой и начнет процесс подготовки ко следующему сезону.

Игрок был переведен в основной состав Рональдом Куманом в прошедшем сезоне, после чего был заигран в 14-и матчах испанской Ла Лиги, оформив один забитый мяч и три голевые передачи.

Кроме того, Мориба выходил на поле на 11 минут в ответном матче против французского Пари Сен-Жермен в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:1).

Трансферный портал Transfermarkt оценивает Мориба в 25 млн евро.