Лучший бомбардир каталонцев в прошлом сезоне пополнил стан главного конкурента.
Хауме Харди, Getty Images
13 июля 2021, 08:03
19-летний испанский нападающий Хауме Харди Поято в минувшем сезоне был капитаном и лидером атак юношеской команды Барселоны U-19, однако не стал продлевать контракт по завершении очередной кампании.
Ситуацией тут же не упустил возможности воспользоваться мадридский Реал, переманив к себе на правах свободного агента одного из наиболее талантливых игроков своего возраста в стане главного конкурента на внутренней арене.
Наряду с Серхио Аррибасом, Мигелем Гутьересом, Антонио Бланко и Марвином Парком, Хауме Харди будет проводить подготовку ко старту следующего сезона в составе команды Кастильи своего возраста.
В сезоне-2019/20 форвард отличился одним голом в шести матчах Юношеской лиги УЕФА, а в минувшем футбольном году добавил в копилку результативности еще девять точных ударов и три голевые передачи, став лучшим бомбардиром Барселоны.
Стоит отметить, что мадридскому Реалу в недавнем прошлом также удалось заключить контракт с 18-летним Хавьером Вильяром, братом Гонсало Вильяра — футболиста римской Ромы.