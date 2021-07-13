Испания

Лучший бомбардир каталонцев в прошлом сезоне пополнил стан главного конкурента.

19-летний испанский нападающий Хауме Харди Поято в минувшем сезоне был капитаном и лидером атак юношеской команды Барселоны U-19, однако не стал продлевать контракт по завершении очередной кампании.

Ситуацией тут же не упустил возможности воспользоваться мадридский Реал, переманив к себе на правах свободного агента одного из наиболее талантливых игроков своего возраста в стане главного конкурента на внутренней арене.

Наряду с Серхио Аррибасом, Мигелем Гутьересом, Антонио Бланко и Марвином Парком, Хауме Харди будет проводить подготовку ко старту следующего сезона в составе команды Кастильи своего возраста.

В сезоне-2019/20 форвард отличился одним голом в шести матчах Юношеской лиги УЕФА, а в минувшем футбольном году добавил в копилку результативности еще девять точных ударов и три голевые передачи, став лучшим бомбардиром Барселоны.

Стоит отметить, что мадридскому Реалу в недавнем прошлом также удалось заключить контракт с 18-летним Хавьером Вильяром, братом Гонсало Вильяра — футболиста римской Ромы.